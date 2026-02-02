مباريات الأمس
15 صورة من المران الختامي للأهلي قبل مواجهة البنك في الدوري المصري

كتب - محمد الميموني:

10:24 م 02/02/2026
  عرض 18 صورة
  
    المران الختامي للأهلي (1)
  
    المران الختامي للأهلي (3)
  
    المران الختامي للأهلي (2)
  
    المران الختامي للأهلي (5)
  
    المران الختامي للأهلي (4)
  
    المران الختامي للأهلي (8)
  
    المران الختامي للأهلي (7)
  
    المران الختامي للأهلي (9)
  
    المران الختامي للأهلي (12)
  
    المران الختامي للأهلي (11)
  
    المران الختامي للأهلي (10)
  
    المران الختامي للأهلي (14)
  
    المران الختامي للأهلي (13)
  
    المران الختامي للأهلي (15)
  
    المران الختامي للأهلي (17)
  
    المران الختامي للأهلي (16)
  
    المران الختامي للأهلي (18)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، المران الختامي للفريق قبل صدام البنك الأهلي غداُ في الدوري المصري .

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ويلاقي الأهلي نظيره فريق البنك الأهلي غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد"القاهرة الدولي".

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الأهلي الأهلي البنك الأهلي

