مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

1 0
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 0
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

0 1
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

0 0
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

تعديل موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد الميموني

10:21 م 02/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (1)
  • عرض 8 صورة
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (2)
  • عرض 8 صورة
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (3)
  • عرض 8 صورة
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (5)
  • عرض 8 صورة
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (6)
  • عرض 8 صورة
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (8)
  • عرض 8 صورة
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم الإثنين، الموافق 2 فبراير،عبر حسابه الرسمي عن تعديل موعد مباراته أمام نظيره نيوكاسل في الدوري.

وأوضح نادي مانشستر سيتي في بيانه أن تم تعديل المباراة إلى الساعة 10 مساءً بدلاً من الساعة 2:30 عصراُ.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يوم 21 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق نيوكاسل المركز العاشر برصيد 33 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
اقتصاد

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027