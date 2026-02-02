تعديل موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تشكيل الهلال و الأهلي السعودي في دوري روشن

أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم الإثنين، الموافق 2 فبراير،عبر حسابه الرسمي عن تعديل موعد مباراته أمام نظيره نيوكاسل في الدوري.

وأوضح نادي مانشستر سيتي في بيانه أن تم تعديل المباراة إلى الساعة 10 مساءً بدلاً من الساعة 2:30 عصراُ.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يوم 21 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق نيوكاسل المركز العاشر برصيد 33 نقطة