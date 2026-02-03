إعلان

خامنئي يبعث رسالة إلى بوتين عبر لاريجاني.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

01:04 ص 03/02/2026

آية الله علي خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، سلم خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وأوضح المسؤولون الإيرانيون، أن الرسالة تضمنت إشارة إلى إمكانية موافقة إيران على نقل اليورانيوم إلى روسيا، كما جرى عام 2015.

وأكد المسؤولون الإيرانيون، أن طهران مستعدة لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، في مسعى لتهدئة الأوضاع.

وأشار المسؤولون الإيرانيون، إلى أن طهران تفضل مقترحا أمريكيا سابقا يقضي بإنشاء تكتل إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.


وفي وقت سابق من اليوم، نفى مسؤول إيراني بارز نقل المواد النووية المخصبة الإيرانية إلى خارج البلاد.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للشؤون الخارجية، علي باقري كني قوله إن المسؤولين الإيرانيين لا ينوون نقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة، وأن المفاوضات لا تتناول هذا الموضوع إطلاقاً.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت بأن طهران قد تُرسل احتياطياتها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن أسطولا ضخما يتجه إلى المنطقة المحيطة بإيران، وسط توتر بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج طهران النووي وأنشطتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

من جانبه ،حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة من أنه إذا "بدأوا حربا، فإنها هذه المرة ستكون حربا إقليمية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

آية الله علي خامنئي بوتين علي لاريجاني نقل اليورانيوم إلى روسيا إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في الطقس البارد.. 5 مشروبات تُشعرك بالدفء وتحميك من الجفاف
نصائح طبية

في الطقس البارد.. 5 مشروبات تُشعرك بالدفء وتحميك من الجفاف
"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
ترامب: للمرة الأولى أقول حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
شئون عربية و دولية

ترامب: للمرة الأولى أقول حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
نصائح طبية

راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
زووم

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027