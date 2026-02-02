نشر نادي نورشيلاند الدنماركي مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تمهيدًا للإعلان عن التعاقد مع لاعب مصري جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشهد الفيديو التقديمي لصفقة نورشيلاند ظهور الدولي المصري السابق محمد زيدان، إلى جانب النجم الغاني مايكل إيسيان، المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني للفريق الدنماركي.

وظهر إيسيان في المقطع وهو يتحدث مع زيدان، مشيرًا إلى أن اسمه ما زال حاضرًا بقوة في الدنمارك، ليعبر زيدان عن سعادته بذلك، مؤكدًا أنه يشعر بالامتنان لعدم نسيانه.

كما طرح زيدان تساؤلًا حول جاهزية الدوري الدنماركي لاستقبال لاعب جديد من مصر يحمل القميص رقم 14، وهو ما قابله إيسيان بترحيب واضح.