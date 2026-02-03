إعلان

انفجار غاز في نيوهامشير يتسبب بحريق في منشأة للصحة النفسية

كتب : مصراوي

12:44 ص 03/02/2026

انفجار غاز في نيوهامشير

(أ ب)

أدى انفجار غاز طبيعي في مبنى يقدم خدمات الصحة النفسية في جنوب ولاية نيوهامشير، يوم الاثنين، إلى اندلاع حريق، ما دفع فرق الطوارئ إلى تحذير السكان القريبين من إخلاء المنطقة المحيطة.

ويضم المبنى منشأة جريتر ناشوا للصحة النفسية، التي تقدم خدمات للصم، ورعاية البالغين وكبار السن، بالإضافة إلى برامج لمكافحة تعاطي المخدرات، وفقا لموقع المركز على الإنترنت.

وأُرسل تنبيه طوارئ من الدولة يحذر من احتمال وجود تسرب للغاز بعد الانفجار، ويحث أي شخص في المنطقة المجاورة على إطفاء المواقد وأي مصادر للنيران.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أشخاص داخل المبنى أثناء الانفجار، أو ما إذا تم الإبلاغ عن إصابات.

وتقع مدينة ناشوا في جنوب ولاية نيوهامشير حوالي 72 كيلومترا شمال بوسطن.

انفجار غاز في نيوهامشير حريق في منشأة للصحة النفسية خدمات الصحة النفسية

