ماكينة ري تفصل رأس شاب عن جسده أثناء عمله بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت إحدى المزارع بقرية "النهضة" التابعة لمركز الفرافرة بالوادي الجديد، مساء الاثنين، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر، بعدما سحبته ماكينة مياه جوفية أثناء تشغيلها، ما أدى لفصل رأسه عن جسده ووفاته في الحال.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بالواقعة، حيث تبين أن الضحية يدعى "محمود محمد مختار" (35 عامًا)، وكان يباشر عمله في ري الأرض الزراعية حين باغته الترس الخاص بالماكينة.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرير محضر بالحادث لإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات وصرحت بالدفن.