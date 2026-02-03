الهلال السعودي يضم كريم بنزيما رسميًا

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة وريال مدريد السابق.

وجاء التعاقد بعد فسخ بنزيما تعاقده مع اتحاد جدة بالتراضي، وأعلن نادي الهلال عن الصفقة تحت عنوان "كريم في معقل الزعيم".

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن بنزيما سينتقل إلى نادي الهلال لمدة موسم ونصف.

وكان بنزيما قد انضم إلى فريق اتحاد جدة في عام 2023 قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وشارك بنزيما مع فريق اتحاد جدة في 83 مباراة سجل خلالهما 54 هدفا وصنع 17 هدفا.

وقد توج بنزيما مع اتحاد جدة بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.