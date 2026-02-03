مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

الهلال السعودي يضم كريم بنزيما رسميًا

كتب - محمد عبد السلام:

12:45 ص 03/02/2026

الهلال السعودي يضم كريم بنزيما رسميًا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة وريال مدريد السابق.

وجاء التعاقد بعد فسخ بنزيما تعاقده مع اتحاد جدة بالتراضي، وأعلن نادي الهلال عن الصفقة تحت عنوان "كريم في معقل الزعيم".

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن بنزيما سينتقل إلى نادي الهلال لمدة موسم ونصف.
وكان بنزيما قد انضم إلى فريق اتحاد جدة في عام 2023 قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وشارك بنزيما مع فريق اتحاد جدة في 83 مباراة سجل خلالهما 54 هدفا وصنع 17 هدفا.
وقد توج بنزيما مع اتحاد جدة بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم بنزيما الهلال السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
زووم

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
أخبار المحافظات

بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027