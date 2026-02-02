تشكيل الهلال و الأهلي السعودي في دوري روشن

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على نهضة بركان

"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر

تتجه أنظار جماهير وعشاق الكرة السعودية اليوم الإثنين، نحو الصدام الكروي بين فريقي أهلي جدة والهلال ضمن منافسات الجولة ال20 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

تشكيل فريق الهلال

ـ حراسة المرمى ياسين بونو

ـ خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز

ـ خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

ـ خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، داروين نونيز

تشكيل فريق أهلي جدة

ـ حراسة المرمي إدوارد ميندي

ـ خط الدفاع: علي مجرشي - ريان حامد - روجر إيبانيز - زكريا هوساوي

ـ خط الوسط: فالنتين أتانجانا - فرانك كيسيه - إنزو ميلوت

ـ خط الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - ويندرسون جالينو

يذكر أن يحتل فريق الهلال صدارة جدول الترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام الأهلي الذي يحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف النصر.