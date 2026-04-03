الدوري المصري

20:00

المقاولون العرب

18:00

جنوى

17:00

بتروجت

"غياب فالفيردي".. أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالدوري

كتب : يوسف محمد

08:12 م 03/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مشادة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد (5)
  • عرض 7 صورة
    ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد
  • عرض 7 صورة
    ريال مدريد
  • عرض 7 صورة
    ريال مدريد (3)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (2)
  • عرض 7 صورة
    ريال مدريد الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة ألفارو أربيلوا، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة ريال مايوركا غدا السبت 4 أبريل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر إقامة مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا غدا السبت 4 أبريل الجاري، في تمام الساعة 4.15 دقيقة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإسباني موسم 2025-2026.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس وخافي نافارو

خط الدفاع: كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، أسينسيو، أليكس كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر ودين هويسين

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، أردا جولر، مانويل أنخيل، بالاسيوس وتياجو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جونزالو، إبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو

ويغيب عن فريق ريال مدريد في مباراة الغد، العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم الثنائي تيبوا كورتوا حارس المرمى ونجم الوسط فيديريكو فالفيردي.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 69 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق برشلونة صاحب الـ73 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وخاض ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2025-2026، 29 مباراة حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 24 مباراة، تعادل في لقاء وحيد وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..

