ستكون الجماهير المصرية غدا السبت 4 أبريل الجاري، على موعد مع مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومان سيتي، حيث من المقرر أن يتواجد الثنائي المصري محمد صلاح لاعب الريدز وعمر مرموش لاعب السيتي في اللقاء.

ومن المقرر إقامة مباراة مان سيتي أمام ليفربول، غدا السبت 4 أبريل الجاري، في تمام الساعة 1.45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق الريدز، في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح أمام ليفربول بحضور عمر مرموش

وكان عمر مرموش انضم إلى فريق مانشستر سيتي، في يناير من العام الماضي 2025 قادما من فريق فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد حتى عام 2029.

ومنذ انضمام مرموش للسيتي في يناير من العام الماضي، واجه مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول في 3 مباريات، جميعهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "دوري نايل".

وخلال 3 مباريات خاضها النجم المصري محمد صلاح أمام مان سيتي بحضور عمر مرموش، تلقى الهزيمة في مباراتين ونجح في تحقيق الفوز في مباراة وحيدة.

وتمكن صاحب الـ33 عاما، من تسجيل هدف وحيد في 3 مباريات خاضها أمام السيتي بحضور عمر مرموش.

أرقام محمد صلاح أمام مان سيتي

وبشكل عام واجه النجم المصري محمد صلاح فريق مان سيتي، في 25 مباراة بكافة البطولات وستكون مباراة الغد، هى المواجهة رقم 26 والأخيرة له أمام السيتي.

ومباراة الغد ستكون الأخيرة لصلاح أمام مان سيتي، بعدما أعلن قائد المنتخب الوطني، في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وفي 25 مباراة سابقة خاضها صلاح أمام مان سيتي، تمكن من الفوز في 9 مباريات، تلقى الهزيمة في 10 لقاءات وحضر التعادل في 6 مباريات.

وساهم صلاح في مبارياته أما مان سيتي، في 21 هدفا بواقع تسجيل 13 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر، أن صلاح يعد ثاني الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول والسيتي، برصيد 13 هدفا خلف أسطورة الريدز السابق إيان راش صاحب الـ15 هدفا.

