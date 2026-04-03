الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

قبل مباراة كأس الاتحاد.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مان سيتي في حضور مرموش؟

كتب : يوسف محمد

08:21 م 03/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح وسلوت
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من مران ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح وعمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح ومرموش
  • عرض 10 صورة
    مرموش وصلاح
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    صلاح ضد مرموش (2)
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح ومرموش

ستكون الجماهير المصرية غدا السبت 4 أبريل الجاري، على موعد مع مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومان سيتي، حيث من المقرر أن يتواجد الثنائي المصري محمد صلاح لاعب الريدز وعمر مرموش لاعب السيتي في اللقاء.

ومن المقرر إقامة مباراة مان سيتي أمام ليفربول، غدا السبت 4 أبريل الجاري، في تمام الساعة 1.45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق الريدز، في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح أمام ليفربول بحضور عمر مرموش

وكان عمر مرموش انضم إلى فريق مانشستر سيتي، في يناير من العام الماضي 2025 قادما من فريق فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد حتى عام 2029.

ومنذ انضمام مرموش للسيتي في يناير من العام الماضي، واجه مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول في 3 مباريات، جميعهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "دوري نايل".

وخلال 3 مباريات خاضها النجم المصري محمد صلاح أمام مان سيتي بحضور عمر مرموش، تلقى الهزيمة في مباراتين ونجح في تحقيق الفوز في مباراة وحيدة.

وتمكن صاحب الـ33 عاما، من تسجيل هدف وحيد في 3 مباريات خاضها أمام السيتي بحضور عمر مرموش.

أرقام محمد صلاح أمام مان سيتي

وبشكل عام واجه النجم المصري محمد صلاح فريق مان سيتي، في 25 مباراة بكافة البطولات وستكون مباراة الغد، هى المواجهة رقم 26 والأخيرة له أمام السيتي.

ومباراة الغد ستكون الأخيرة لصلاح أمام مان سيتي، بعدما أعلن قائد المنتخب الوطني، في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وفي 25 مباراة سابقة خاضها صلاح أمام مان سيتي، تمكن من الفوز في 9 مباريات، تلقى الهزيمة في 10 لقاءات وحضر التعادل في 6 مباريات.

وساهم صلاح في مبارياته أما مان سيتي، في 21 هدفا بواقع تسجيل 13 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر، أن صلاح يعد ثاني الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول والسيتي، برصيد 13 هدفا خلف أسطورة الريدز السابق إيان راش صاحب الـ15 هدفا.

أقرأ أيضًا:

"غياب فالفيردي".. أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالدوري

قبل انطلاق البطولة.. تعرف على أبرز النجوم الغائبين عن مونديال 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
أخبار مصر

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
زووم

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
علاقات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
حوادث وقضايا

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة