قال الإعلامي محمود سعد، إن هناك لحظة فارقة في مسيرته المهنية تغيّرت على إثرها حياته بالكامل، موضحًا أن موقفًا جمعه بأحد مسؤولي محطة تلفزيونية دفعه لاتخاذ قرار حاسم بالخروج من العمل والبدء من جديد.

وأضاف "سعد" خلال فيديو بثّه عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أنه كان جالسًا داخل أحد المكاتب بمحطة تلفزيونية في وقت سابق، عندما فوجئ بتعامل مختلف تجاه خبرته وتاريخه المهني، إذ طُلب منه تقييم عمله "باليومية"، وهو ما اعتبره تقليلًا من قيمته وخبرته التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في الصحافة والإعلام.

محمود سعد يكشف سبب اتخاذه قرار الرحيل عن أحد المحطات

أشار "الإعلامي" إلى أنه رغم الارتباط المهني والتصوير الذي كان قد بدأه، اتخذ قرارًا مفاجئًا بوقف العمل، ورفض الاستمرار مع تلك الجهة، مؤكدًا أنه لم يطلب زيادة أجره أو الدخول في مفاوضات، لكنه شعر بأن ما قيل له لا يليق بتاريخه، على حد تعبيره.

وأوضح أنه غادر المكان واتخذ قرارًا بالابتعاد مؤقتًا، إذ خرج لتناول العشاء مع أصدقائه ثم قضى عطلة مع أسرته، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة في حياته المهنية، قائلًا: "إن هذه الفترة كانت مليئة بالضغوط والانتقادات من المقربين الذين اعتبروا قراره متسرعًا"، على حد قوله.

وكشف الإعلامي محمود سعد أن هذا القرار، رغم صعوبته، كان نقطة تحول كبيرة في مسيرته، إذ انتقل لاحقًا إلى العمل مع قناة أكبر وحقق نجاحًا جديدًا، مؤكدًا أن ما اعتبره البعض "مجازفة" كان في الحقيقة بداية لمرحلة أكثر استقرارًا وتأثيرًا في مشواره الإعلامي.

