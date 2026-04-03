تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف نشاط إجرامي لمقيم بمحافظة كفر الشيخ، تخصص في الترويج عبر إحدى الصفحات الإلكترونية بقدرته على توفير شهادات ومحررات رسمية مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

النصب على المواطنين بشهادات وهمية

وأوضحت التحريات أن المتهم، طالب، لم يكن بحوزته أي أوراق رسمية، واستغل صفحات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وأقر بالواقعة أمام الجهات المختصة.

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



