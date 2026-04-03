إعلان

الداخلية تضبط طالبًا متهم بترويج شهادات وهمية على الفيسبوك بكفر الشيخ

كتب : صابر المحلاوي

08:21 م 03/04/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف نشاط إجرامي لمقيم بمحافظة كفر الشيخ، تخصص في الترويج عبر إحدى الصفحات الإلكترونية بقدرته على توفير شهادات ومحررات رسمية مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

النصب على المواطنين بشهادات وهمية

وأوضحت التحريات أن المتهم، طالب، لم يكن بحوزته أي أوراق رسمية، واستغل صفحات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وأقر بالواقعة أمام الجهات المختصة.

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ نصب إلكتروني وزارة الداخلية شهادات وهمية النيابة العامة مكافحة الجرائم الإلكترونية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
طارق النهري: تعرضت لأزمة صحية بسبب الأحداث العالمية
زووم

طارق النهري: تعرضت لأزمة صحية بسبب الأحداث العالمية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة