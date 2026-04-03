تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، لقيامهم بالاستيلاء على 4 هواتف محمولة من مندوب شحن بالقليوبية.

فرار من الشرفة واستغلال بطاقات مفقودة

وكشفت التحريات بإشراف اللواء وائل متولي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، أن المتهمين طلبوا الهواتف من شركات التسويق باستخدام بيانات غير خاصة بهم عبر صور بطاقات رقم قومي مفقودة، واستأجروا شقة بالقليوبية بهذه البطاقة المزيفة، وعند وصول المندوب لتسليم الهواتف، قفزوا من الشرفة الخلفية وفروا بسيارة مستأجرة، قبل أن يتم ضبطهم واستعادة الهواتف المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.