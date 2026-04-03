إعلان

"طلبوا الأوردر وسرقوه".. ضبط 3 عاطلين استولوا على 4 هواتف بالقليوبية

كتب : صابر المحلاوي

07:43 م 03/04/2026 تعديل في 08:17 م

المتهمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، لقيامهم بالاستيلاء على 4 هواتف محمولة من مندوب شحن بالقليوبية.

فرار من الشرفة واستغلال بطاقات مفقودة

وكشفت التحريات بإشراف اللواء وائل متولي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، أن المتهمين طلبوا الهواتف من شركات التسويق باستخدام بيانات غير خاصة بهم عبر صور بطاقات رقم قومي مفقودة، واستأجروا شقة بالقليوبية بهذه البطاقة المزيفة، وعند وصول المندوب لتسليم الهواتف، قفزوا من الشرفة الخلفية وفروا بسيارة مستأجرة، قبل أن يتم ضبطهم واستعادة الهواتف المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

