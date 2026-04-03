"ما قدمه لا يصدق".. سلوت يعلق على رحيل صلاح عن ليفربول

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن الريدز، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يضيف لقبين جديدين لرصيده.

وأعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي مجانا، وذلك قبل موسم من انتهاء عقده مع الفريق.

سلوت عن حول رحيل صلاح في نهاية الموسم

قال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي: "أعتقد أن ما حدث بعد إعلان صلاح رحيله هو ما يستحقه تمامًا، زملاؤه، وكل من سُئل عن إرثه في أي مكان في العالم، قالوا الكلمات التي يجب أن تُقال. ما قدمه لهذا النادي على مدى سنوات طويلة كان أمرًا لا يُصدق، من تسجيل الأهداف وصناعتها، إلى تأثيره الكبير على النادي، وفوزه بالألقاب".

وأضاف: "رأيت صورة رائعة له أمام جميع الكؤوس التي فاز بها فرديًا وجماعيًا، ولا يسعني إلا أن آمل أن يُضيف لقبين آخرين إلى رصيده مع نهاية الموسم".

حول ما إذا كان إعلان صلاح الآن سيمنح ليفربول دفعة لبقية الموسم، أوضح سلوت: "ربما بالنسبة للنادي. أما بالنسبة لمحمد، فأعتقد أنه لا يهم إن كان سيغادر النادي أو سيبقى. هذا ما أثبته طوال السنوات الثماني أو التسع الماضية، أنه كان دائمًا جاهزًا بأفضل حالاته".

واختتم: "هذا لن يتغير، ليس بشكل إيجابي الآن بعد رحيله في النهاية، لأن محمدًا لطالما بذل كل ما في وسعه من أجل هذا النادي طوال السنوات التي قضاها هنا. لذا، كنت أتمنى أن يقدم المزيد، لكن هذا غير واقعي لأنه دائمًا ما بذل كل ما لديه، وسيحاول فعل ذلك حتى نهاية الموسم. إذا كان لدينا محمد بنفس مستواه المعهود لسنوات عديدة، فسيكون ذلك عونًا كبيرًا لنا في نهاية الموسم".

