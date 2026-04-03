تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة أسماء جلال والفنان أحمد فهمي مع مأذون، انتشرت خلال الساعات الماضية، وظهر خلالها الثنائي وهما يعقدان القران، وسط حيرة وتساؤلات الجمهور والمتابعين حول حقيقة الصورة.

ورغم تلقي النجمين العديد من التهاني والتبريكات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر ليس حقيقيا.

وبالبحث تبين أن الصورة التي تجمع أسماء وفهمي من كواليس تصوير فيلم جديد لهما وهو "الفيل على الدرفيل" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وإخراج كريم سعد، وهو يعتبر أول تعاون على شاشة السينما بين الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال.

آخر أعمال أحمد فهمي على شاشة السينما

كانت آخر أعمال أحمد فهمي على شاشة السينما بفيلم "أحمد وأحمد" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد الذي يقرر العودة إلى مصر وطلب يد ضحى للزواج، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله أحمد في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد السقا، غادة عبد الرازق، رشدي الشام، جيهان الشماشرجي، تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، إخراج أحمد نادر جلال.

أسماء جلال تثير الجدل بفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"

أثارت الفنانة أسماء جلال جدلا خلال الأسابيع الماضية، بدورها ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة "يانجو بلاي"ضمن خريطتها لموسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث "السلم والثعبان: لعب عيال" حول أحمد و ملك، اللذان تتحول علاقتهما من مجرد إعجاب إلى حب متبادل، فيسعى كل منهما إلى إبهار الآخر بشخصيته وتصرفاته، على أمل أن تستمر قصة حبهما إلى الأبد وتصمد أمام جميع التحديات.

وشارك ببطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، أسماء جلال/ ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان.

