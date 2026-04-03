أعلن الجهازان الفنيان لفريقي النصر والنجمة تشكيلة فريقهما لمباراة اليوم الجمعة، التي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.



رقم إيجابي لرونالدو في مباراة النصر والنجمة



ويعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم النصر بعد فترة غياب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة، إذ يخوض اليوم مباراته رقم 100 بقميص الفريق في الدوري السعودي.



تشكيل النصر أمام النجمة



وكشف المدرب خورخي جيسوس عن التشكيلة الأساسية للنصر، والتي ضمت كلاً من:

في حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، سعد الناصر

في خط الوسط: بروزوفيتش، أنجيلو، عبد الرحمن غريب

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالله الحمدان



تشكيل النجمة



ويعتمد فريق النجمة بقيادة مدربه نيستور إل مايسترو على نجمه المصري نبيل عماد دونجا في خط الوسط، وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: فيكتور براخ

في خط الدفاع: فيتور فارجاس، ماجد دوران، سمير كايتانو، محمد الهليل، عبد الله هوساوي

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، دافيد تيانيتش، راكان الطليحي

في خط الهجوم: فيليبي كاردوسو، محمد العقل

