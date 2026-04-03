الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

رونالدو ضد دونجا.. التشكيل الرسمي لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

07:55 م 03/04/2026 تعديل في 07:55 م

كريستيانو رونالدو في مران النصر

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي النصر والنجمة تشكيلة فريقهما لمباراة اليوم الجمعة، التي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.


رقم إيجابي لرونالدو في مباراة النصر والنجمة


ويعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم النصر بعد فترة غياب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة، إذ يخوض اليوم مباراته رقم 100 بقميص الفريق في الدوري السعودي.


تشكيل النصر أمام النجمة


وكشف المدرب خورخي جيسوس عن التشكيلة الأساسية للنصر، والتي ضمت كلاً من:

في حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، سعد الناصر

في خط الوسط: بروزوفيتش، أنجيلو، عبد الرحمن غريب

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالله الحمدان


تشكيل النجمة


ويعتمد فريق النجمة بقيادة مدربه نيستور إل مايسترو على نجمه المصري نبيل عماد دونجا في خط الوسط، وجاء التشكيل كالآتي:


في حراسة المرمى: فيكتور براخ

في خط الدفاع: فيتور فارجاس، ماجد دوران، سمير كايتانو، محمد الهليل، عبد الله هوساوي

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، دافيد تيانيتش، راكان الطليحي

في خط الهجوم: فيليبي كاردوسو، محمد العقل

كريستيانو رونالدو النصر النجمة نبيل عماد دونجا دوري روشن

قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
