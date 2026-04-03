قالت الشركة المالكة لمصنع "أيروسول أفييشن سوليوشنز" المخصص في انتاج الطائرات المسيرة الإسرائيلية، إنه وقع به أضرار جسيمة جراء انفجار رأس حربي صاروخي إيراني.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت العبري، أن الهجوم الإيراني الذي وقع أمس الخميس، في منطقة بيتاح تكفا، الحق أضرار جسيمة بمصنع "أيروسول أفييشن سوليوشنز".

وأكدت الصحيفة العبرية، أن المصنع متخصص في تصنيع الطائرات المسيّرة الأمنية، وقد خلّف الهجوم الإيراني انفجار كبيرة وأضرار بالغة في المباني المحيطة بالمصنع.