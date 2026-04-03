تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 48 منتخباً وطنياً للمرة الأولى.

موعد انطلاق مونديال 2026



ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 11 يونيو 2026 وتستمر حتى 19 يوليو من العام نفسه، بإقامة 104 مباراة في 16 مدينة مختلفة من الدول المستضيفة.



قائمة الغائبين عن كأس العالم 2026



ورغم التوسع الكبير لنسخة البطولة إلا أنها ستفتقد حضورعدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وفيما يلي يعرض "مصراوي" قائمة الغائبين عن مونديال 2026 وفقاً لشبكة "lentedesportiva".



1- فيكتور أوسيمين: يعد غيابه من أبرز مفاجآت كأس العالم 2026، وذلك عقب فشل نيجيريا في التأهل بعد خسارتها في نهائي الملحق الأفريقي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.



2- جيانلويجي دوناروما: يغيب نتيجة فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة توالياً، إذ يعد أحد أفضل حراس المرمى الحاليين.



3- روبرت ليفاندوفسكي: جاء غيابه بعد إخفاق بولندا في الملحق المؤهل للمونديال.



4- خفيتشا كفاراتسخيليا: أحد أكثر الأجنحة تألق مؤخراً في العالم خاصة خلال يورو 2024، لكن جورجيا فشلت في التأهل بسبب غياب الاستقرار.



5- كريستيان إريكسن: فشلت الدنمارك في التأهل، وتعتبر فرصته في الظهور بالمونديال مستقبلاً مستحيلة بعد بلوغه سن الـ34.



6- دومينيك سوبوسلاي: قدم مستويات قوية مع المجر لكنه لم يتمكن من قيادتها للتأهل بعد خسارة درامية أمام جمهورية أيرلندا.



7- بيير إيميريك أوباميانج: يغيب أوباميانج عن المونديال بعد إقصاء الجابون من الملحق الأفريقي المؤهل للبطولة.



8- أليكسيس سانشي: أصبحت فرصة مشاركته في كأس العالم ضئيلة بعد تقدمه في العمر.



9- دوسان فلاهوفيتش: لم يقدم المستوى المطلوب وسجل أهدافاً قليلة، بجانب فشل صربيا في التأهل.



10- بريان مبيومو: رغم تألقه في الدوري الإنجليزي لم ينجح في تكرار ذلك دولياً، وفشلت الكاميرون في الصعود أيضاً للمونديال.



11- بنجامين سيسكو: من أبرز المواهب الشابة لكن الإصابة ونتائج المنتخب أطاحت بآمال سلوفينيا في التأهل.



12- سيرهو جيراسي: رغم تألقه مع الأندية سجل هدفاً واحداً فقط مع غينيا التي فشلت كذلك في التأهل.



13- كيلور نافاس: عاد من الاعتزال الدولي لمحاولة قيادة منتخب بلاده، لكن ضعف الهجوم حال دون تأهل كوستاريكا للمونديال

مجموعات كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: تضم منتخبات المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، والتشيك.

المجموعة الثانية: تشمل كندا، البوسنة والهرسك، قطر، وسويسرا.

المجموعة الثالثة: تضم البرازيل، المغرب، هايتي، واسكتلندا.

المجموعة الرابعة: يتواجد بها الولايات المتحدة الأمريكية، باراجواي، أستراليا، وتركيا.

المجموعة الخامسة: تجمع ألمانيا، كوراكاو، كوت ديفوار، والإكوادور.

المجموعة السادسة: تضم هولندا، اليابان، السويد، وتونس.

المجموعة السابعة: تشمل بلجيكا، مصر، إيران، ونيوزيلندا.

المجموعة الثامنة: تضم إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية، وأوروجواي.

المجموعة التاسعة: تجمع فرنسا، السنغال، العراق، والنرويج.

المجموعة العاشرة: تضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا، والأردن.

المجموعة الحادية عشرة: تشمل البرتغال، الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، وكولومبيا.

المجموعة الثانية عشرة: تضم إنجلترا، كرواتيا، غانا، وبنما.

نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك





الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات



