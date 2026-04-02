وجه نجوم منتخب مصر، العديد من رسائل الدعم للاعب اسلام عيسي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال المباراة الودية الأخيرة أمام إسبانيا.

وشارك إسلام عيسى في مباراتي مصر الوديتين في المعسكر الأخير، أمام السعودية واسبانيا وتمكن من تسجيل هدف.

لاعبي منتخب مصر يدعمون إسلام عيسي

نشر محمود تريزيجيه: "ربنا يرجعك بالسلامة يا إسلام، وترجع تكسر الدنيا يا بطل الشدة للرجال".

بينما شارك محمد عبد المنعم عبر حسابه على انستجرام، صورة إسلام عيسى مرفقة بـ إيموجي دعاء.

محمد هاني نجم الأهلي والمنتخب شارك صورة إسلام عيسى وأرفق تعليق :"الف سلامة عليك يا اسلام وان شاء الله ترجع أقوى من الأول".

وكتب لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا عبر حسابه على انستجرام: "ان شاء الله ترجع أقوى ياحبيبي".

وشارك ناصر منسي مهاجم الزمالك والمنتخب، صورة إسلام عيسي عبر حسابه علي انستجرام مرفقًا إياه بـ إيموجي "قلب أبيض ودعاء"

بينما كتب محمود زلاكة لاعب بيراميدز: "هترجع أحسن من الأول يابطل ان شاء الله، سلامتك ياحبيبي".