مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

إعلان

بالصور.. كيف دعم نجوم منتخب مصر إسلام عيسى بعد إصابته؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:19 م 02/04/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد هاني يدعم اسلام عيسي_7
  • عرض 8 صورة
    محمد عبدالمنعم يدعم اسلام عيسي_6
  • عرض 8 صورة
    دونجا يدعم اسلام عيسي_4
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه يدعم اسلام عيسي_3
  • عرض 8 صورة
    زلاكة يدعم اسلام عيسي_5
  • عرض 8 صورة
    الفندوسي يدعم اسلام عيسي_2
  • عرض 8 صورة
    اسلام عيسي_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه نجوم منتخب مصر، العديد من رسائل الدعم للاعب اسلام عيسي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال المباراة الودية الأخيرة أمام إسبانيا.

وشارك إسلام عيسى في مباراتي مصر الوديتين في المعسكر الأخير، أمام السعودية واسبانيا وتمكن من تسجيل هدف.

لاعبي منتخب مصر يدعمون إسلام عيسي

نشر محمود تريزيجيه: "ربنا يرجعك بالسلامة يا إسلام، وترجع تكسر الدنيا يا بطل الشدة للرجال".

بينما شارك محمد عبد المنعم عبر حسابه على انستجرام، صورة إسلام عيسى مرفقة بـ إيموجي دعاء.

محمد هاني نجم الأهلي والمنتخب شارك صورة إسلام عيسى وأرفق تعليق :"الف سلامة عليك يا اسلام وان شاء الله ترجع أقوى من الأول".

وكتب لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا عبر حسابه على انستجرام: "ان شاء الله ترجع أقوى ياحبيبي".

وشارك ناصر منسي مهاجم الزمالك والمنتخب، صورة إسلام عيسي عبر حسابه علي انستجرام مرفقًا إياه بـ إيموجي "قلب أبيض ودعاء"

بينما كتب محمود زلاكة لاعب بيراميدز: "هترجع أحسن من الأول يابطل ان شاء الله، سلامتك ياحبيبي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إسلام عيسي منتخب مصر منتخب إسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
زووم

تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
زووم

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
أخبار السيارات

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
كيف تؤثر البيئة على شيخوخة الدماغ؟
نصائح طبية

كيف تؤثر البيئة على شيخوخة الدماغ؟
قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
شئون عربية و دولية

قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة