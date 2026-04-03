إعلان

هل ظهر "تمساح" في ترعة بالباجور؟.. مصدر يكشف القصة الكاملة (فيديو)

كتب : أحمد الباهي

08:27 م 03/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حقيقة ظهور تمساح في المنوفية
  • عرض 3 صورة
    حقيقة ظهور تمساح في المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، حقيقة ما جرى تداوله حول ظهور تمساح بمياه ترعة الباجورية بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل لأي دليل مؤكد حتى الآن.

فحص الصور المتداولة

أوضح المصدر أن هناك بعض الخلل في الصور المنتشرة على موقع "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية مستمرة في فحصها بدقة للتأكد من صحتها وما إذا كانت تعود بالفعل لوجود تمساح.

تشكيل لجنة وتمشيط كامل للموقع

أشار المصدر إلى تشكيل لجنة من عدة جهات، تشمل رئاسة مركز ومدينة الباجور، والطب البيطري، ومديرية الري والمسطحات المائية، حيث تم تمشيط المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة.

تمشيط دوري دون نتائج

وأضاف أن أعمال تمشيط المجاري المائية تتم بشكل دوري كل يومين داخل نطاق الري بالمنوفية، ولم يتم رصد أي شيء يشير إلى وجود تمساح، مؤكدًا أن كل ما نُشر حتى الآن يظل في إطار الشائعات.

خلفية الواقعة

جاءت هذه التصريحات بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين صورًا زعموا أنها لتمساح يظهر أسفل كوبري بير شمس، ما أثار حالة من الجدل والخوف بين الأهالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترعة الباجورية تمساح الباجور المنوفية فيسبوك

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

