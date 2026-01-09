شهد الشوط الثاني من مباراة السنغال ومالي في كأس الأمم الأفريقية إثارة وندية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب طنجة الكبير، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي من عمر المسابقة.

وبدأ منتخب مالي الشوط بتهديد مبكر في الدقيقة 48، عندما أطلق لاسانا كوليبالي تسديدة قوية، نجح إدوارد ميندي حارس السنغال في التصدي لها بثبات.

ورد المنتخب السنغالي سريعاً في الدقيقة التالية، بتسديدة قوية من إدريسا جاي من على حدود منطقة الجزاء، تعامل معها دجيجي ديارا حارس مالي بنجاح.

وفي الدقيقة 53، أهدر حبيب ديالو فرصة محققة للسنغال بعدما ارتقى لعرضية قادمة من ضربة ثابتة، إلا أن رأسيته مرت أعلى مرمى ديارا دون أن تسفر عن هدف.

وجاء رد مالي في الدقيقة 57 من كرة ثابتة أُرسلت داخل منطقة الجزاء، قابلها عبد الله ديابي برأسية قوية تصدى لها ميندي، قبل أن يحاول أحد لاعبي مالي متابعة الكرة، لكنها اصطدمت بأحد مدافعي السنغال وتحولت إلى ركلة ركنية.

واصل المنتخبان تبادل الهجمات، حيث سدد ساديو ماني كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 66، تصدى لها ديارا وحولها إلى ركنية لصالح السنغال.

وفي الدقيقة 68، كاد باتي سيس أن يعزز تقدم أسود التيرانجا برأسية عقب ركلة ركنية، إلا أن الكرة افتقدت القوة اللازمة ووصلت سهلة إلى أحضان حارس مالي.

وفي الدقيقة 74، جرب لامين كامارا حظه بتسديدة بعيدة المدى، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية ومرت خارج إطار المرمى.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وتحديداً في الدقيقة 93، سنحت فرصة خطيرة للسنغال عبر هجمة مرتدة سريعة، لكن التباطؤ في إنهاء الهجمة منح دفاع مالي فرصة التدخل، قبل أن تصل الكرة إلى لامين كامارا الذي سدد بقوة، لترتطم بالقائم الأيسر لمرمى مالي، وينتهي الشوط الثاني بفوز وتأهل الأسود إلى دور نصف النهائي من البطولة القارية.

وكان هدف الفوز والتأهل جاء عن طريق إيليمان نداي في الدقيقة 27، لينتظر الأسود الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار غداً السبت، في الدور النصف النهائي من البطولة.