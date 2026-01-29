أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عقوبات المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي جمعت بين المغرب والسنغال، يوم 18 يناير الجاري.

وكانت مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، شهدت العديد من الأحداث المثيرة، خاصة بعدما انسحب لاعبي أسود التيرانجا من المباراة، اعتراضا على احتساب ركلة جزاء للمغرب، في الثواني الأخيرة، قبل أن يعودوا للملعب مرة أخرى، ويهدر إبراهيم دياز لاعب المغرب ركلة الجزاء.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي كالتالي:

إيقاف بابي ثياو المدير الفني للسنغال 5 مباريات، وتغريمه 100 ألف دولار، بسبب ما بدر منه في المباراة النهائية، بجانب إيقاف لاعب السنغال إيليمان ندياي مباراتين، بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

كما قررت اللجنة، تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم 300 ألف دولار، بسبب السلوك غير اللائق لمشجعيه، بالإضافة إلى تغريم الاتحاد السنغالي 300 ألف دولار أيضًا، بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه في اللقاء.

وقررت لجنة الانضباط، تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم 15 ألف دولار، بسبب سوء السلوك، بعد حصول 5 من لاعبيه على بطاقات صفراء في المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر، قررت اللجنة، إيقاف أشرف حكيمي لاعب المغرب مباراتين، واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام من تاريخ صدور القرار، بسبب سلوكه غير الرياضي، بالإضافة إلى إيقاف زميله إسماعيل صيباري 3 مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، بسبب سلوكه غير الرياضي أيضًا.

كما تم تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم 200 ألف دولار، بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب خلال المباراة النهائية، بجانب تغريمه 100 ألف دولار لسوء سلوك لاعبيه واقتحام منطقة مراجعة تقنية الفيديو، بالإضافة إلى تغريمه 15 ألف دولار، بسبب استخدام جماهيره أشعة الليزر في المباراة.

وأعلنت لجنة الانضباط، رفض الاحتجاج المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشأن الانتهاكات المزعومة من قبل الاتحاد السنغالي لكرة القدم للمادتين 82 و84 من لوائح أمم أفريقيا، والمتعلقة بنهائي كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

والجدير بالذكر، أن منتخب السنغال تمكن من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب في النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

نادي برتغالي يطلب لاعب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟

"الدنيا مش عادلة".. رسالة غامضة من زوجة الراحل إبراهيم شيكا