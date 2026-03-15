تستعد إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح الحدودي في غزة، والذي ظل مغلقا منذ بداية الحرب مع إيران.

موعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي

بحسب وكالة الاتصال التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من المقرر أن تعيد إسرائيل فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة "محدودة" للأفراد، بعد إغلاقه في بداية الحرب مع إيران.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، أن المعبر الحدودي سيفتح يوم الأربعاء في كلا الاتجاهين، مع الإبقاء على "القيود الأمنية اللازمة" لمرور الأفراد.

خلفية إغلاق وإعادة فتح معبر رفح

وبعد إغلاقه لمدة عامين تقريبا، لم يفتح المعبر إلا لشهر واحد فقط عندما أعلنت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإغلاق التام لجميع المعابر المؤدية إلى غزة مع بداية الحرب.

وقبل الحرب، أُعيد فتح معبر رفح في بداية فبراير للسماح لعدد قليل من المرضى الغزيين بالمغادرة، مع السماح في الوقت نفسه لعدد مماثل بالعودة إلى القطاع المدمر.

أعداد المسافرين بعد إعادة فتح معبر رفح

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح لنفس العدد من الفلسطينيين بالعبور، أو ما إذا كان سيقل العدد أكثر.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، يوم 2 مارس الجاري، أن معبر كرم سالم سيعاد فتحه لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن معبر رفح ظل مغلقا.