دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

17:15

اشبيلية

فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

كتب : محمد عبد الهادي

04:18 م 15/03/2026 تعديل في 04:18 م

خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (3)

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة أمام إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: تشافي أسبارت – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جواو كانسيلو

خط الوسط: بيدري – داني أولمو – بيرنال

خط الهجوم: رافينها – روبرت ليفاندوفسكي – روني باردجي

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الجاري 2025-2026 برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، مع امتلاك الفريق الكتالوني مباراة أقل.

مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
