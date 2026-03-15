فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة أمام إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: تشافي أسبارت – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جواو كانسيلو

خط الوسط: بيدري – داني أولمو – بيرنال

خط الهجوم: رافينها – روبرت ليفاندوفسكي – روني باردجي

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الجاري 2025-2026 برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، مع امتلاك الفريق الكتالوني مباراة أقل.

إقرأ أيضًا:

