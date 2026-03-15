قبل صدام الليلة.. أغلى 8 لاعبين في صفوف الأهلي والترجي التونسي

كتب : محمد عبد الهادي

09:54 م 15/03/2026

لاعبو الأهلي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحول ملعب رادس في تونس، حيث يستضيف المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي.

وتقام مباراة الأهلي والترجي ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز 8 لاعبين في صفوف الأهلي والترجي كالتالي:

أغلى 4 لاعبين في الأهلي

1- تريزيجيه: القيمة السوقية تبلغ حوالي 4.5 مليون يورو

2- إمام عاشور: القيمة السوقية تبلغ حوالي 4.5 مليون يورو

3- زيزو: القيمة السوقية تبلغ حوالي 4 مليون يورو

4- مروان عطية: القيمة السوقية تبلغ حوالي 4 مليون يورو.


أغلى 4 لاعبين في الترجي التونسي

يان ساس - القيمة السوقية: 1.7 مليون يورو

يوسف بلايلي – القيمة السوقية حوالي 1.5 مليون يورو (خارج مباراة الأهلي والترجي)

محمد أمين توغاي – القيمة السوقية: 1.3 مليون يورو

شهاب الجبالي- القيمة السوقية: 1.3 مليون يورو

الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

