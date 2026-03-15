فيديو هاتريك رافينا في مرمى إشبيلية في الدوري الإسباني

واجه فريق برشلونة نظيره فريق إشبيلية اليوم الأحد الموافق 15 مارس ، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز.

وأحرز نجم برشلونة رافينيا هاتريك في مرمى فريق إشبيلية في الدقائق ال9 ، 21 ، 51 .

وانتهت المباراة بفوز فريق برشلونة على نظيره فريق إشبيلية بنتيجة 5 - 1، ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة.