فيديو هاتريك رافينا في مرمى إشبيلية في الدوري الإسباني
كتب : محمد الميموني
رافينيا
واجه فريق برشلونة نظيره فريق إشبيلية اليوم الأحد الموافق 15 مارس ، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز.
وأحرز نجم برشلونة رافينيا هاتريك في مرمى فريق إشبيلية في الدقائق ال9 ، 21 ، 51 .
وانتهت المباراة بفوز فريق برشلونة على نظيره فريق إشبيلية بنتيجة 5 - 1، ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة.
