تمكن فريق نورشيلاند الدنماركي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ميتلاند، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري الدنماركي.

وشهدت مباراة نورشيلاند أمام ميتلاند اليوم، مشاركة النجم المصري إبراهيم عادل أساسيا رفقة فريقه نورشيلاند للمرة الأولى منذ الانضمام إلى الفريق الدنماركي في يناير الماضي.

وشارك النجم المصري في مباراة اليوم بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، قبل أن يتم خروجه في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ترتيب نورشيلاند في الدوري الدنماركي

ورفع فريق نورشيلاند رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 34 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الدنماركي، من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

وكان إبراهيم عادل انتقل إلى الفريق الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق الجزيرة الإماراتي بعقد حتى نهاية الموسم.

ويذكر أن صاحب الـ24 عاما، كان قد انضم إلى الجزيرة الإماراتي، في يوليو من العام الماضي 2025 قادما من فريق بيراميدز.

موعد مباراة نورشيلاند المقبلة

وفي سياق متصل يستعد فريق نورشيلاند لملاقاة نظيره سونويوسك، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، في تمام الساعة الثالثة مساءً، ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

