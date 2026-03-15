دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

"بمشاركة إبراهيم عادل".. نورشيلاند يحقق الفوز على ميتلاند في الدوري الدنماركي

كتب : يوسف محمد

08:00 م 15/03/2026
    إبراهيم عادل
    مشاركة إبراهيم عادل في مباراة نورشيلاند
    إبراهيم عادل
    نجم منتخب مصر إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل

تمكن فريق نورشيلاند الدنماركي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ميتلاند، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري الدنماركي.

وشهدت مباراة نورشيلاند أمام ميتلاند اليوم، مشاركة النجم المصري إبراهيم عادل أساسيا رفقة فريقه نورشيلاند للمرة الأولى منذ الانضمام إلى الفريق الدنماركي في يناير الماضي.

وشارك النجم المصري في مباراة اليوم بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، قبل أن يتم خروجه في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ترتيب نورشيلاند في الدوري الدنماركي

ورفع فريق نورشيلاند رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 34 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الدنماركي، من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

وكان إبراهيم عادل انتقل إلى الفريق الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق الجزيرة الإماراتي بعقد حتى نهاية الموسم.

ويذكر أن صاحب الـ24 عاما، كان قد انضم إلى الجزيرة الإماراتي، في يوليو من العام الماضي 2025 قادما من فريق بيراميدز.

موعد مباراة نورشيلاند المقبلة

وفي سياق متصل يستعد فريق نورشيلاند لملاقاة نظيره سونويوسك، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، في تمام الساعة الثالثة مساءً، ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

أقرأ أيضًا:

الأهلي يعلن موعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة بعد نهاية مباراة الترجي

"ننتظركم ولكن".. المساكني يدعو جماهير الترجي لتجنب هذه الأفعال أمام الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



بقرار من الرئيس.. استمرار رئيس جامعة الأزهر في منصبه لنهاية الدراسة
الأزهر

بقرار من الرئيس.. استمرار رئيس جامعة الأزهر في منصبه لنهاية الدراسة

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
سفرة رمضان

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
حوادث وقضايا

طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
شئون عربية و دولية

طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم