لقطة طريفة.. لماذا التف لاعبو تشيلسي حول الحكم بول تيرني؟

شهدت مباراة تشيلسي ونيوكاسل التي أقيمت أمس السبت، لقطة طريفة قبل انطلاق المباراة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ماذا حدث في مباراة تشيلسي ونيوكاسل؟

قبل انطلاق المباراة، تجمع لاعبي تشيلسي في دائرة منتصف الملعب، حيث وجد الحكم بول تيرني نفسه في موقف غريب حين أحاط به لاعبو تشيلسي في دائرة مغلقة.

الحكم بول تيرني رفض الخروج من الدائرة التي قام بها لاعبي تشيلسي حوله، ووقف ثابتًا في مكانه، ورفض التحرك رغم طلب القائد ريس جيمس وزميله كول بالمر، ليصبح جزءًا من المشهد الغريب.

وجاء هذا المشهد الطريف، بسبب فرض ليام روسينيور، المدير الفني لتشيلسي، طقسًا جديدًا يتمثل في تجمع اللاعبين حول الكرة عند منتصف الملعب، مع ترديد عبارات وصيحات حماسية لتشتيت تركيز المنافسين.

وشملت الدائرة هذه المرة الحكم تيرني، الذي واستمع تيرني لخطاب القائد جيمس، ثم شارك اللاعبين بالصياح في ختام التجمع القصير، مبتسمًا مباشرة إلى كاميرا المباراة.

إقرأ أيضًا:

