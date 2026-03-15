دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

اشبيلية

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام.. ما موقف محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:21 م 15/03/2026 تعديل في 05:23 م

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة توتنهام، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء، ضمن عدة تغييرات أجراها المدرب لإراحة بعض اللاعبين لمواجهة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا المقبلة.

تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، ريو نجوموها.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: مامارداشفيلي، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، محمد صلاح، فيديريكو كييزا، كورتيس جونز، هوجو إيكتيكي، تري نيوني، جاكبو رامسي.

ترتيب ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول في المركز السادس برصيد 48 نقطة خلال 29 جولة، بينما يحتل توتنهام المركز الـ16 برصيد 29 نقطة.

بعد تصريح عراقجي.. كيف تدير الصين وروسيا "حرب الإحداثيات" لإنقاذ إيران؟
