مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

"يتخطى بيكهام".. نجم مانشستر يونايتد يسجل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

06:47 م 15/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لاعبي مان يونايتد (1)
  • عرض 9 صورة
    مان يونايتد ومانشستر سيتي (1)
  • عرض 9 صورة
    مان يونايتد ومانشستر سيتي
  • عرض 9 صورة
    لاعب مان يونايتد (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    برونو فيرنانديز
  • عرض 9 صورة
    برونو فيرنانديز 1_1
  • عرض 9 صورة
    برونو فيرنانديز
  • عرض 9 صورة
    برونو فيرنانديز مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز قائد فريق مان يونايتد، تحقيق الأرقام القياسية رفقة الفريق الإنجليزي، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونجح برنو فيرنانديز، في المساهمة في فوز فريقه اليوم على حساب نظيره أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث تمكن من صناعة الهدف الثاني لزميله ماتيوس كونيا في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

رقم تاريخي لبرونو فيرنانديز في الدوري الإنجليزي

وشهدت مباراة اليوم، تسجيل النجم البرتغالي رقما تاريخيا رفقة مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 16 خلال الموسم الحالي مع الفريق، ليصبح أول لاعب في تاريخ اليونايتد يصل لهذا العدد من التمريرات الحاسمة في موسم.

وتخطى فيرنانديز نجم المان يونايتد السابق ديفيد بيكهام، الذي كان يمتلك 15 تمريرة حاسمة في موسم 1999-2000 بالدوري الإنجليزي.

ترتيب مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

ورفع فريق مان يونايتد بفوزه اليوم على حساب أستون فيلا، رصيده من النقاط إلى 54 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

والجدير بالذكر، أن فريق أرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 70 نقطة جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

مانشستر يونايتد مان يونايتد وأستون فيلا الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية
أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية
دراما و تليفزيون

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
حوادث وقضايا

طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
أخبار المحافظات

ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

