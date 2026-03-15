واصل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز قائد فريق مان يونايتد، تحقيق الأرقام القياسية رفقة الفريق الإنجليزي، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونجح برنو فيرنانديز، في المساهمة في فوز فريقه اليوم على حساب نظيره أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث تمكن من صناعة الهدف الثاني لزميله ماتيوس كونيا في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

رقم تاريخي لبرونو فيرنانديز في الدوري الإنجليزي

وشهدت مباراة اليوم، تسجيل النجم البرتغالي رقما تاريخيا رفقة مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 16 خلال الموسم الحالي مع الفريق، ليصبح أول لاعب في تاريخ اليونايتد يصل لهذا العدد من التمريرات الحاسمة في موسم.

وتخطى فيرنانديز نجم المان يونايتد السابق ديفيد بيكهام، الذي كان يمتلك 15 تمريرة حاسمة في موسم 1999-2000 بالدوري الإنجليزي.

ترتيب مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

ورفع فريق مان يونايتد بفوزه اليوم على حساب أستون فيلا، رصيده من النقاط إلى 54 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

والجدير بالذكر، أن فريق أرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 70 نقطة جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"مباراة جالاتا سراي".. مصدر يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام توتنهام

"تفوق الريدز".. تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام قبل مباراة اليوم