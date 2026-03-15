دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

اشبيلية

رقم ضخم.. كم يبلغ سعر تيشرت محمد صلاح المثير للجدل؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:05 م 15/03/2026 تعديل في 05:24 م
ظهر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بإطلالة لافتة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية القصة القصيرة.

ونشر صلاح صورة له مرتديًا "سويت شيرت" بتصميم غير معتاد، ما أثار تفاعل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالبحث عن القطعة التي ارتداها نجم ليفربول، تبين أنها من علامة أزياء تحمل اسم "Nahmias".

ويبلغ سعر القميص، بحسب الموقع الرسمي للعلامة، 1965.00 دولارًا، أي ما يقارب 102 ألف و600 جنيه مصري.

في سياق متصل يستعد صلاح لخوض مواجهة قوية مساء اليوم أمام نظيره توتنهام في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

