دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

10 صور لغضب محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري

كتب : يوسف محمد

09:17 م 15/03/2026
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (11)
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (7)
    محمد صلاح (12)
    محمد صلاح (8)
    محمد صلاح (9)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (6)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (2)

سيطرة حالة من الغضب على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بعد نهاية مباراة الريدز أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة ليفربول أمام توتنهام اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وظهرت علامات الحزن والغضب، على النجم المصري محمد صلاح عقب نهاية المباراة، حيث التقطت عدسات الكاميرات نجم الريدز وهو يتحدث مع زميله فيدريكو كييزا بشكل حاد عقب نهاية المباراة، بسبب التعادل وعدم تحقيق الفوز.

وشارك محمد صلاح لمدة 30 دقيقة فقط رفقة الريدز في المباراة، حيث لم يتواجد في التشكيل الأساسي لفريقه، إلا أن المدرب أرنتي سلوت قام بإشراكه في الدقيقة 64 من عمر المباراة بدلا من فريمبونج.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، إلى 49 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

وشارك النجم المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة فريق ليفربول في 33 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

