تداول رواد التواصل الإجتماعي، صورة نادرة تجمع بين النجم السنغالي ساديو ماني، ومهاجم النادي الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم.

و بالتحقق من الصورة، تبين أنها كانت في مباراة السنغال وأوغندا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي استضافتها مصر وتوج بها منتخب الجزائر.

في سياق متصل يستعد حمزة عبدالكريم للسفر إلي إسبانيا في الساعات المقبلة للانضمام بشكل رسمي إلى صفوف برشلونة الرديف.

واتفق النادي الكتالوني مع نظيره الأهلي على ضم اللاعب مجانًا على سبيل الإعارة حتي شهر يونيو المقبل مع وجود بند أحقية الشراء.

