تصدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل 20 لاعبا أفريقيا في تاريخ كرة القدم، وفقا لتصنيف شبكة " Givemesport" الإنجليزية.

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي في التاريخ

نشرت شبكة Givemesport قائمة تضم 20 لاعبا أفريقيا بالترتيب من حيث الأفضل، بناءً على عدة عوامل وهي: الأهمية للفريق، الأهداف، الألقاب على مستوى الأندية والمنتخبات، الجوائز الفردية.

وجاءت القائمة كالآتي:

20- لورين: أرسنال، بورتسموث

19- جيريمي: ريال مدريد، تشيلسي، نيوكاسل يونايتد

18- بروس جروبيلار: ليفربول، ساوثهامبتون

17- صامويل كوفور: بايرن ميونخ، روما

16- رابح ماجر: بورتو، فالنسيا

15- إيمانويل أديبايور: أرسنال، مانشستر سيتي، توتنهام

14- كولو توريه: أرسنال، مانشستر سيتي، ليفربول، سلتيك

13- بيير إيمريك أوباميانج: بوروسيا دورتموند، أرسنال، تشيلسي، برشلونة

12- روجر ميلا: موناكو، مونبلييه

11- نوانكو كانو: أياكس، إنتر ميلان، أرسنال

10- جاي جاي أوكوتشا: باريس سان جيرمان، بولتون

9- رياض محرز: ليستر سيتي، مانشستر سيتي

8- مايكل إيسيان: تشيلسي، ريال مدريد

7- أبيدي بيليه: مارسيليا، ليون

6- يايا توريه: برشلونة، مانشستر سيتي

5- ساديو ماني: ساوثهامبتون، ليفربول، بايرن ميونخ، النصر

4- ديدييه دروجبا: تشيلسي

3- صامويل إيتو: برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي

2- جورج وياه: موناكو، باريس سان جيرمان، ميلان، تشيلسي

1- محمد صلاح: تشيلسي، ليفربول

