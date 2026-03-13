مباريات الأمس
صلاح يتفوق على أساطير القارة.. أفضل 20 لاعبا أفريقيا في التاريخ

كتب : هند عواد

01:14 م 13/03/2026 تعديل في 01:35 م
    محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر
    أبيدي بيليه
    إيمانويل أديبايور
    بروس جروبيلار
    جاي جاي أوكوتشا
    دروجبا
    رياض محرز
    ساديو ماني
    صامويل إيتو
    صامويل كوفور
    كولو توريه
    لورين
    مايكل إيسيان
    ياييه توريه
    بيير إيمريك أوباميانج

تصدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل 20 لاعبا أفريقيا في تاريخ كرة القدم، وفقا لتصنيف شبكة " Givemesport" الإنجليزية.

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي في التاريخ

نشرت شبكة Givemesport قائمة تضم 20 لاعبا أفريقيا بالترتيب من حيث الأفضل، بناءً على عدة عوامل وهي: الأهمية للفريق، الأهداف، الألقاب على مستوى الأندية والمنتخبات، الجوائز الفردية.

وجاءت القائمة كالآتي:

20- لورين: أرسنال، بورتسموث

19- جيريمي: ريال مدريد، تشيلسي، نيوكاسل يونايتد

18- بروس جروبيلار: ليفربول، ساوثهامبتون

17- صامويل كوفور: بايرن ميونخ، روما

16- رابح ماجر: بورتو، فالنسيا

15- إيمانويل أديبايور: أرسنال، مانشستر سيتي، توتنهام

14- كولو توريه: أرسنال، مانشستر سيتي، ليفربول، سلتيك

13- بيير إيمريك أوباميانج: بوروسيا دورتموند، أرسنال، تشيلسي، برشلونة

12- روجر ميلا: موناكو، مونبلييه

11- نوانكو كانو: أياكس، إنتر ميلان، أرسنال

10- جاي جاي أوكوتشا: باريس سان جيرمان، بولتون

9- رياض محرز: ليستر سيتي، مانشستر سيتي

8- مايكل إيسيان: تشيلسي، ريال مدريد

7- أبيدي بيليه: مارسيليا، ليون

6- يايا توريه: برشلونة، مانشستر سيتي

5- ساديو ماني: ساوثهامبتون، ليفربول، بايرن ميونخ، النصر

4- ديدييه دروجبا: تشيلسي

3- صامويل إيتو: برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي

2- جورج وياه: موناكو، باريس سان جيرمان، ميلان، تشيلسي

1- محمد صلاح: تشيلسي، ليفربول

محمد صلاح ليفربول أفضل لاعب أفريقي

