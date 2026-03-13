صلاح يتفوق على أساطير القارة.. أفضل 20 لاعبا أفريقيا في التاريخ
كتب : هند عواد
تصدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل 20 لاعبا أفريقيا في تاريخ كرة القدم، وفقا لتصنيف شبكة " Givemesport" الإنجليزية.
محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي في التاريخ
نشرت شبكة Givemesport قائمة تضم 20 لاعبا أفريقيا بالترتيب من حيث الأفضل، بناءً على عدة عوامل وهي: الأهمية للفريق، الأهداف، الألقاب على مستوى الأندية والمنتخبات، الجوائز الفردية.
وجاءت القائمة كالآتي:
20- لورين: أرسنال، بورتسموث
19- جيريمي: ريال مدريد، تشيلسي، نيوكاسل يونايتد
18- بروس جروبيلار: ليفربول، ساوثهامبتون
17- صامويل كوفور: بايرن ميونخ، روما
16- رابح ماجر: بورتو، فالنسيا
15- إيمانويل أديبايور: أرسنال، مانشستر سيتي، توتنهام
14- كولو توريه: أرسنال، مانشستر سيتي، ليفربول، سلتيك
13- بيير إيمريك أوباميانج: بوروسيا دورتموند، أرسنال، تشيلسي، برشلونة
12- روجر ميلا: موناكو، مونبلييه
11- نوانكو كانو: أياكس، إنتر ميلان، أرسنال
10- جاي جاي أوكوتشا: باريس سان جيرمان، بولتون
9- رياض محرز: ليستر سيتي، مانشستر سيتي
8- مايكل إيسيان: تشيلسي، ريال مدريد
7- أبيدي بيليه: مارسيليا، ليون
6- يايا توريه: برشلونة، مانشستر سيتي
5- ساديو ماني: ساوثهامبتون، ليفربول، بايرن ميونخ، النصر
4- ديدييه دروجبا: تشيلسي
3- صامويل إيتو: برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي
2- جورج وياه: موناكو، باريس سان جيرمان، ميلان، تشيلسي
1- محمد صلاح: تشيلسي، ليفربول
