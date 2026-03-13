أ ب

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زيارة إلى بيروت، الجمعة، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله.

وقال جوتيريش في منشور عبر منصة "إكس" إن زيارته تأتي للتعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن اللبنانيين لم يختاروا هذه الحرب، بل وجدوا أنفسهم منخرطين فيها بعد اندلاع جولة القتال الأخيرة في 2 مارس عندما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيواصل بذل كل الجهود الممكنة لدعم مساعي إحلال السلام، والعمل من أجل مستقبل أكثر استقراراً للبنان والمنطقة.