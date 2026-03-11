إعلان

"نقل الكهرباء" توقع عقدًا لتوريد 24 موزع جهد لدعم الشبكة القومية

كتب : محمد صلاح

05:34 م 11/03/2026

المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لن

وقّعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة «إيماس»، لتوريد والإشراف على تركيب وإجراء الاختبارات لعدد 24 موزع جهد 11 ك.ف بمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء القناة والدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى.

ومثّل شركة «إيماس» في التوقيع المهندس أحمد صادق السويدي المدير التنفيذي للقطاع الصناعي، وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندس تهامي ربيع أحمد رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي، والمهندس محمد مصطفى حميدة مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد العالي.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم وتطوير الشبكة القومية ورفع كفاءتها التشغيلية، حيث يهدف إلى مجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال صيف 2026، بما يسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لدعم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن الشركة تواصل تنفيذ مشروعات التوسع والتطوير بمحطات المحولات ومكونات الشبكة المختلفة، بما يضمن استقرار واستدامة التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية

شركة نقل الكهرباء منى رزق وزارة الكهرباء

