شاهد بالفيديو.. لاعب يعتدي على حكم بعد طرده

كتب : هند عواد

01:36 م 11/03/2026 تعديل في 01:36 م
شهد دوري الشباب الإيطالي واقعة غريبة، باعتداء لاعب فريق الشباب بنادي ساسولو، تروي تومسا، على حكم مباراة فريقه أمام نابولي.

تروي تومسا يعتدي على حكم في الدوري الإيطالي

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، شارك لاعب الوسط الروماني البالغ من العمر 18 عامًا مع فريق تحت 20 عامًا لساسولو في المباراة التي انتهت بفوز نابولي بنتيجة 3-2.

وخلال الدقائق الأخيرة من المباراة، أشهر الحكم ماريسكا البطاقة الحمراء في وجه تومسا، الأمر الذي أثار غضبه الشديد، وبينما كان اللاعب يغادر أرض الملعب، استدار فجأة نحو الحكم، قبل أن يضع يديه عليه ويدفعه مرتين، وتدخل أحد لاعبي نابولي، أندريا سميرالدي، لمحاولة إبعاده وتهدئة الموقف.

ولم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، إذ أفادت تقارير بأن تومسا، بعد خروجه من الملعب، وضع يديه أيضًا على أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق ساسولو.

وأصدر نادي ساسولو بيانًا رسميًا أدان فيه تصرفات لاعبه، وقال: "ندين بشدة سلوك تومسا تجاه الحكم ماريسكا. نرى أن مثل هذه الحوادث غير مقبولة وتتعارض تمامًا مع قيم الاحترام والإنصاف التي تعد من المبادئ الأساسية للرياضة، وبدأنا بالفعل تقييمًا داخليًا للحادثة، ونلتزم بتعزيز القيم التربوية والرياضية لدى اللاعبين خلال مسيرتهم داخل النادي".

نابولي الدوري الإيطالي

