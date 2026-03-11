شاهد بالفيديو.. لاعب يعتدي على حكم بعد طرده

شهد دوري الشباب الإيطالي واقعة غريبة، باعتداء لاعب فريق الشباب بنادي ساسولو، تروي تومسا، على حكم مباراة فريقه أمام نابولي.

تروي تومسا يعتدي على حكم في الدوري الإيطالي

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، شارك لاعب الوسط الروماني البالغ من العمر 18 عامًا مع فريق تحت 20 عامًا لساسولو في المباراة التي انتهت بفوز نابولي بنتيجة 3-2.

وخلال الدقائق الأخيرة من المباراة، أشهر الحكم ماريسكا البطاقة الحمراء في وجه تومسا، الأمر الذي أثار غضبه الشديد، وبينما كان اللاعب يغادر أرض الملعب، استدار فجأة نحو الحكم، قبل أن يضع يديه عليه ويدفعه مرتين، وتدخل أحد لاعبي نابولي، أندريا سميرالدي، لمحاولة إبعاده وتهدئة الموقف.

Disappointing scenes in an Italian youth match.



Sassuolo youngster Troy Tomsa was sent off against Napoli. The teenager reacted by grabbing the referee.



Expect to see a lengthy ban. pic.twitter.com/f3X8oqj8vU — Sacha Pisani (@Sachk0) March 8, 2026

ولم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، إذ أفادت تقارير بأن تومسا، بعد خروجه من الملعب، وضع يديه أيضًا على أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق ساسولو.

وأصدر نادي ساسولو بيانًا رسميًا أدان فيه تصرفات لاعبه، وقال: "ندين بشدة سلوك تومسا تجاه الحكم ماريسكا. نرى أن مثل هذه الحوادث غير مقبولة وتتعارض تمامًا مع قيم الاحترام والإنصاف التي تعد من المبادئ الأساسية للرياضة، وبدأنا بالفعل تقييمًا داخليًا للحادثة، ونلتزم بتعزيز القيم التربوية والرياضية لدى اللاعبين خلال مسيرتهم داخل النادي".

