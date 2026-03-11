إعلان

سقوط عمال خردة بالإسماعيلية طاردوا سيدة وزوجها بسبب سرقة جوال خردة

كتب : عاطف مراد

05:32 م 11/03/2026

المتهمون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" بمطاردة إحدى السيدات وزوجها والتعدي عليهما بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، ووفق بيان للوزارة، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم طرف أول: (3 عمال خردة "لأحدهم معلومات جنائية") وطرف ثان: (عامل خردة "له معلومات جنائية"، وزوجته)، وعُثر بحوزتهم على سلاح أبيض وعصا خشبية "شومة".
جوال خردة
وبمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث، أقروا بحدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات حول جوال خردة قام الطرف الأول بسرقته من الطرف الثاني بأسلوب "المغافلة"، وتمكن الطرف الثاني من استعادته، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بسبب جوال خردة كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.
تم التحفظ على مركبة "التروسيكل" المستخدمة في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال طرفي المشاجرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

