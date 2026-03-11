هل يرفض ترامب مشاركة منتخب إيران في كأس العالم؟.. إنفانتينو يوضح

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بمشاركة منتخب إيران في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تستضيف البطولة كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال يونيو المقبل.

تصريحات رئيس الاتحاد الدولي

وقال إنفانتينو، في تصريحات لصحيفة إندبندنت، عقب اجتماعه مع ترامب لبحث الاستعدادات الخاصة بتنظيم المونديال: "تحدثنا أيضًا عن الوضع الراهن في إيران، وكذلك عن تأهل المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي أكد خلال المناقشات أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في البطولة داخل الولايات المتحدة.

وعن إمكانية حظر جماهير المنتخب الإيراني من دخول الولايات المتحدة، شدد رئيس فيفا على أهمية الحدث العالمي في التقريب بين الشعوب، قائلًا إن العالم بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لجمع الناس معًا الآن أكثر من أي وقت مضى، موجهًا الشكر للرئيس الأمريكي على دعمه.

تصريحات إنفانتينو جاءت في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال انسحاب منتخب إيران من منافسات كأس العالم 2026، على خلفية التوترات الأخيرة والحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.