قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم حظر لاعبين –أحدهما لاعب مانشستر سيتي السابق– مدى الحياة، بسبب مخالفات المراهنات.

إيقاف ديريك جونز وياو يبواه مدى الحياة

اللاعبان اللذان تم إيقافهما هما ديريك جونز وياو يبواه. ولعب جونز، صاحب الـ29 عامًا، لصالح فرق فيلادلفيا يونيون وناشفيل وهيوستن دينامو وشارلوت وكولومبوس كرو، قبل أن يتم الاستغناء عنه من قبل النادي الأخير في نوفمبر.

وأمضى يبواه، الجناح السابق لنادي مانشستر سيتي البالغ من العمر 28 عامًا، ثلاث سنوات في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع فريقي كولومبوس كرو ولوس أنجلوس إف سي.

وانضم منذ ذلك الحين إلى فريق تشينجداو هاينيو في الدوري الصيني الممتاز بعد إنهاء عقده في يناير.

وقالت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم إن اللاعبين "انخرطا في مراهنات واسعة النطاق على كرة القدم، بما في ذلك على فرقهم الخاصة، خلال موسمي 2024 و2025".

وأشارت إلى أن كلا اللاعبين، اللذين كانا زميلين في فريق كولومبوس كرو في موسم 2024، راهنا على حصول جونز على بطاقة صفراء.

ثم تلقى جونز بطاقة صفراء خلال مباراة فريق كولومبوس كرو ضد فريق نيويورك ريد بولز في 19 أكتوبر 2024.

وقالت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم في بيانها: "خلصت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم أيضًا إلى أن اللاعبين ربما شاركا معلومات سرية مع مراهنين آخرين حول نيتهما الحصول على بطاقات صفراء".

وأضافت: "لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى أن أيًا من أنشطة المراهنة هذه قد أثرت على نتيجة المباراة".

