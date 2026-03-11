مباريات الأمس
113 مليون جنيه إسترليني.. خسائر ليفربول في حالة رحيل محمد صلاح

كتب : هند عواد

03:08 م 11/03/2026 تعديل في 03:08 م

محمد صلاح (1)

يكثف الدوري السعودي للمحترفين مساعيه، لضم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع الريدز.

عقد محمد صلاح مع ليفربول

يتبقى لمحمد صلاح عام واحد فقط في عقده مع ليفربول هذا الصيف، بعدما جدد عقده في أبريل الماضي، والذي ضمن له عقداً الأكبر في تاريخ النادي، إذ حصل اللاعب على راتب بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

محمد صلاح يقترب من الرحيل

ذكرت شبكة TEAMtalk الإنجليزية، أن الدوري السعودي للمحترفين يرغب في ضم محمد صلاح، الذي أجرى بالفعل مناقشات للانتقال إلى دوري روشن.

وأشارت الشبكة إلى أن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي سيمنحه دورا سفيراً بارزاً، فضلاً عن فرصة امتلاك حصة في أحد أندية الدوري.

وأوضحت الشبكة أن الدوري السعودي مستعد لسداد المبلغ الأولي الذي دفعه ليفربول مقابل صلاح، 36.9 مليون جنيه إسترليني (42 مليون يورو، 49 مليون دولار) من روما في عام 2017، لكن الريدز سيتكبد خسارة باهظة قدرها 113 مليون جنيه إسترليني في صفقة بيع محمد صلاح.

وفي حالة رحيل محمد صلاح، سينفق ليفربول مبلغا طائلا للتعاقد مع بديله، وهو صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني، وفقا لما ذكرته الشبكة دون توضيح اسمه.

