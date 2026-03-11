مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
21:30

مودرن سبورت

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

مشجع يحضر الطعام في المدرجات.. لقطة طريفة في مباراة أتلتيكو وتوتنهام

كتب : هند عواد

12:21 م 11/03/2026 تعديل في 12:21 م

مشجع أتلتيكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا، لقطة لمشجع ظهر يصنع الشطائر في المدرجات.

أتلتيكو مدريد يفوز على توتنهام

فاز أتلتيكو مدريد على توتنهام هوتسبير بنتيجة 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء أقيم على ملعب ويمبليانو.

وحقق أتلتيكو مدريد تقدماً كبيراً في بداية المباراة بأهداف ماركوس يورينتي، أنطوان غريزمان، جوليان ألفاريز ولو نورماند.

وخلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، رصدت كاميرات البث أحد المشجعين وهو يُعدّ شطائر بهدوء بينما تتوالى الأهداف.

وانتشر مقطع فيديو لمشجع وهو يُعدّ شطائر بهدوء في المدرجات بينما كان فريقه متقدماً بنتيجة 4-1، وأشار البعض إلى أن إعداد الطعام خلال المباريات الإسبانية، ليس أمرا قريبا.

اقرأ أيضًا:

أرقام متوازنة.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا توتنهام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
شئون عربية و دولية

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
مداهم ينكر تهمة حيازة المخدرات أمام المحكمة في استئنافه على حكم حبسه 3
حوادث وقضايا

مداهم ينكر تهمة حيازة المخدرات أمام المحكمة في استئنافه على حكم حبسه 3
حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات
حوادث وقضايا

حكم قضائي جديد ضد البلوجر "مداهم" بتهمة حيازة مخدرات

بإطلالة رمضانية.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بإطلالة رمضانية.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد