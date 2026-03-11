مشجع يحضر الطعام في المدرجات.. لقطة طريفة في مباراة أتلتيكو وتوتنهام

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا، لقطة لمشجع ظهر يصنع الشطائر في المدرجات.

أتلتيكو مدريد يفوز على توتنهام

فاز أتلتيكو مدريد على توتنهام هوتسبير بنتيجة 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء أقيم على ملعب ويمبليانو.

وحقق أتلتيكو مدريد تقدماً كبيراً في بداية المباراة بأهداف ماركوس يورينتي، أنطوان غريزمان، جوليان ألفاريز ولو نورماند.

وخلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، رصدت كاميرات البث أحد المشجعين وهو يُعدّ شطائر بهدوء بينما تتوالى الأهداف.

وانتشر مقطع فيديو لمشجع وهو يُعدّ شطائر بهدوء في المدرجات بينما كان فريقه متقدماً بنتيجة 4-1، وأشار البعض إلى أن إعداد الطعام خلال المباريات الإسبانية، ليس أمرا قريبا.

اقرأ أيضًا:

أرقام متوازنة.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي



