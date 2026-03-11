أرقام متوازنة.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

بينها ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات

يصطدم مانشستر سيتي الذي يضم المصري عمر مرموش، بالإسباني ريال مدريد، مساء اليوم، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

والتقى ريال مدريد ومانشستر سيتي في الأدوار الإقصائية خلال المواسم الأربعة الماضية، لتكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها فريقان في مرحلة خروج المغلوب من دوري الأبطال خلال خمسة مواسم متتالية.

معلومات عن مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

خرج مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، من ريال مدريد في ملحق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي بمرحلة الدوري، فاز سيتي على ريال مدريد، بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل رودريجو هدف ريال مدريد في تلك المباراة، لكنه سيغيب عن هذه المواجهة بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وسجل كيليان مبابي أربعة أهداف في مواجهة الملحق الموسم الماضي، لكنه أيضًا تحوم الشكوك حول مشاركته بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات لريال مدريد بسبب مشكلة في الركبة.

ويعد مبابي أكثر لاعب سجل أهدافًا في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي (7 أهداف)، كما سجل 13 هدفًا في البطولة هذا الموسم، ليصبح على بعد أربعة أهداف فقط من معادلة رقم كريستيانو رونالدو القياسي لأكثر عدد أهداف في موسم واحد بالبطولة (17).

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

أُقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد أربع مرات سابقة، وهو الفريق الوحيد الذي أطاح بسيتي أكثر من مرتين في البطولة.

ومن بينها الإقصاء في ربع نهائي موسم 2023-2024 وملحق موسم 2024-2025، ويعتبر بايرن ميونخ (8 انتصارات) ويوفنتوس (7 انتصارات) هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا على ريال مدريد في دوري الأبطال أكثر من مانشستر سيتي (5 انتصارات).

وجاءت نتائج آخر 6 مواجهات بين الفريقين:

فوزان لمانشستر سيتي

فوزان لريال مدريد

تعادلان

