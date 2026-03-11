إعلان

محافظ المنيا: مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لمشروعات "حياة كريمة"

كتب : جمال محمد

05:35 م 11/03/2026

اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي بنطاق محافظة المنيا لصالح بعض الجهات المعنية، لإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.

وأوضح المحافظ أن القرار يشمل تخصيص قطعة أرض بمساحة 34.81 فدان تقريبًا ناحية قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة معالجة صرف صحي، إلى جانب تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 10.71 فدان تقريبًا ناحية دير أبو حنس بمركز ملوي لصالح الهيئة أيضًا لإقامة محطة معالجة صرف صحي.


وأضاف المحافظ أن القرار تضمن كذلك تخصيص قطعة أرض بمساحة 0.30 فدان تقريبًا ناحية أبو قلته بمركز ملوي لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة صحية لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 0.69 فدان تقريبًا بمركز ملوي لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة لوحة توزيع كهرباء.

وأكد اللواء كدواني أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، ودعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

محافظ المنيا حياة كريمة اخبار المنيا مجلس الوزراء

