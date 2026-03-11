مباريات الأمس
الهدف الأول.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام ريال مدريد؟

كتب : هند عواد

11:48 ص 11/03/2026
يقترب الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، من قيادة هجوم فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش مع مانشستر سيتي

قاد عمر مرموش مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل يونايتد، في المباراة الماضية والتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين.

وتسبب مرموش في مشكلة اختيارية لجوارديولا في سانتياجو برنابيو "صداعاً كبيراً"، حيث أصبح هناك مركز هجومي واحد متاحًا إلى جانب إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينيو، واللذان من شبه المؤكد أنهما سيبدآن المباراة.

ولم يسافر هالاند إلى نيوكاسل لمباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، ولم يشارك سيمينيو إلا في الشوط الثاني، إذ أجرى جوارديولا 10 تغييرات على تشكيلته الأساسية من مباراة التعادل في منتصف الأسبوع ضد نوتنجهام فورست.

ماذا ينتظر عمر مرموش أمام ريال مدريد؟

يخوض عمر مرموش اللقاء الرابع في مسيرته أمام ريال مدريد، إذ لعب 3 مباريات ضد الفريق الإسباني، خلال بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز عمر مرموش رفقة مانشستر سيتي على ريال مدريد، في مباراة من الثلاث مباريات، وخسر مباراتين، ويبحث جناح منتخب مصر عن أول أهدافه أمام المرينجي.

اقرأ أيضًا:

أرقام متوازنة.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

عمر مرموش يسبب صداعاً كبيراً لبيب جوارديولا أمام ريال مدريد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا

