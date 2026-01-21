مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

موعد مباراة منتخب مصر والجابون في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

كتب - محمد عبد السلام:

07:23 ص 21/01/2026
يلاقي منتخب مصر نظيره الجابوني اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2026

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كلا من المنتخبات: أنجولا، الجابون، أوغندا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون بث مباشر

ويذكر أن تذاع مباراة مصر والجابون عبر قنوات أون تايم سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات أمم أفريقيا لكرة اليد خلال الفترة من 21 يناير إلى 31 من الشهر ذاته، المقامة في دولة رواندا.

