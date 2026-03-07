مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانسفيلد تاون

- -
14:15

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

- -
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

07:00 ص 07/03/2026
يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت الموافق 7 مارس الجاري، نظيره نيوكاسل، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مان سيتي ونيوكاسل

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان مان سيتي تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية بالبطولة، على حساب نظيره سالفورد بنتيجة هدفين دون مقابل.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة جمعهم من 29 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

مان سيتي عمر مرموش مان سيتي ونيوكاسل

