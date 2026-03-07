موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت الموافق 7 مارس الجاري، نظيره نيوكاسل، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مان سيتي ونيوكاسل

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان مان سيتي تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية بالبطولة، على حساب نظيره سالفورد بنتيجة هدفين دون مقابل.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة جمعهم من 29 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة

"نرفزة ملعب".. مدرب المقاولون العرب يعتذر للنادي الأهلي