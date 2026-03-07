أصبحت مباريات الملحق القاري لكأس العالم 2026، في مهب الريح، ومنها مباراة المنتخب العراقي، المقرر إقامتها في نهاية الشهر الحالي في المكسيك.

ووفقا لصحيفة "الجارديان"، تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، رسالة من الخطوط الجوية العراقية، تُبلغهم بأن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقاً لمدة "أربعة أسابيع على الأقل"، مما سيهدد مشاركتهم في الملحق القاري، بسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

سفر منتخب العراق على طائرات عسكرية

تعيد هذه الأزمة الأذهان إلى واقعة شهيرة، عندما اضطر منتخب العراق للسفر إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في أثينا، على متن طائرة عسكرية.

وفقا لموقع " SoFoot" الفرنسي، بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حقق "أسود الرافدين" واحدة من أكبر مفاجآت الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 في أثينا، بالوصول إلى نصف نهائي بطولة كرة القدم للرجال.

في 12 أغسطس 2004، كان الجميع يتوقع فوزا سهلا لمنتخب البرتغال الأولمبي، الذي يضم كريستيانو رونالدو، على العراق.

وامتلأ الملعب بنحو 2500 مشجع عراقي، وسجل صالح سادر الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع ليؤكد فوز العراق (4-2).

وقبل السفر، كانت الظروف صعبة على المنتخب العراقي، ولعبوا مباراة واحدة فقط على أرضه ضد منتخب الأردن الأولمبي، وعند السفر كان اللاعبون يضطرون للنوم في المطارات بسبب ضعف الإمكانات المالية.

وتأهل العراق للبطولة بعد الفوز على منتخب السعودية الأولمبي بنتيجة 3-1، لكن في أبريل 2004، استقال المدرب الألماني بيرند شتانجه خوفًا على حياته، بعدما أصبحت الأوضاع الأمنية في العراق غير مستقرة.

وتولى المدرب العراقي عدنان حامد المهمة بدلًا منه، ولم يكن أمامه سوى أربعة أشهر للتحضير للأولمبياد، وصل الفريق إلى اليونان دون آمال كبيرة.

وقال لاعب الوسط العراقي السابق نشأت أكرم: "اضطررنا للسفر من بغداد إلى أثينا على متن طائرة عسكرية. وعندما وصلنا، بدا الأمر وكأننا لا نشارك في أكبر حدث رياضي في العالم، بل في مباراة بدوري للهواة يوم الأحد".

وأضاف: "كان لدى اللاعبين طقم واحد فقط من القمصان، وكان عليهم غسله بعد كل مباراة، الفوز الافتتاحي على البرتغال أحدث حالة من الجنون بين الجماهير العراقية".

وواصل منتخب العراق مسيرته بالفوز 2-0 على منتخب كوستاريكا، وبعد ثلاثة أيام فقط جاءت المباراة الأهم في ربع النهائي أمام منتخب أستراليا الأولمبي.

وامتلك المنتخب الأسترالي مجموعة قوية من اللاعبين الشباب الذين كانوا يلعبون في أوروبا، من بينهم تيم كاهيل، لكن الدفاع الأسترالي أخطأ في التعامل مع ركلة ركنية، ليستغل عماد محمد الفرصة ويسجل هدف الفوز بضربة مقصية، ليقود العراق إلى نصف النهائي ويقترب خطوة من ميدالية أولمبية.

وفي النهاية خسر العراق الذي تحدى الظروف في نصف النهائي، ثم خسر مباراة المركز الثالث أمام منتخب إيطاليا الأولمبي بنتيجة 0-1 بهدف سجله ألبرتو جيلاردينو.

اقرأ أيضًا:

رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب



بعد تهديدهن ووصفن بـ"الخائنات".. لاعبات منتخب إيران يؤدين النشيد الوطني



