تحمل اسم Prima.. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز



وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، استهداف ناقلة نفط تحمل اسم "Prima" بمضيق هرمز.

قالت العلاقات العامة للحرس الثوري: إن "ناقلة نفط مخالفة تعرضت للاستهداف".

وأضافت: "صباح اليوم، تعرضت ناقلة نفط تحمل الاسم التجاري Prima لضربة من طائرة مسيّرة انتحارية بعد تجاهلها التحذيرات المتكررة من القوة البحرية للحرس الثوري بشأن منع المرور وعدم أمان مضيق هرمز".

وأضافت العلاقات العامة للحرس الثوري، مشيرة إلى أن "المضيق الاستراتيجي هرمز ما زال تحت السيطرة منذ اليوم الثامن نتيجة العدوان الخبيث للإرهابيين الأمريكيين، واستشهاد قائد الأمة الإسلامية، والتدخل في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث لا يُسمح لناقلات النفط والسفن التجارية التابعة للدول المعادية بالعبور عبر هذا المضيق".

وكان الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف القوات الأمريكية في حال تواجدها في مضيق هرمز، مذكرا باحتراق الناقلة الأمريكية "بريدجتون" عام 1988.

وأعرب اللواء نائيني، المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، عن ترحيب إيران "بشدة" بتأمين ناقلات النفط الأمريكية عبر مضيق هرمز، قائلا: "نحن بانتظار تواجدهم"، ناصحا واشنطن بتذكر احتراق الناقلة الأمريكية "بريدجتون" عام 1988 والناقلات المستهدفة مؤخرا.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة ابوالفضل شكارتشي أن إيران ستستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا.

وفي يومها الثامن تشهد الحرب على إيران تصعيدا ينسحب على الشرق الأوسط حيث تواصل واشنطن وتل أبيب ضرب أهداف في إيران بينما ترد إيران بهجمات مستهدفة إسرائيل والمصالح الأمريكية بالخليج، وفقا لروسيا اليوم.