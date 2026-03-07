مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانسفيلد تاون

- -
14:15

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

- -
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

الزمالك يتصدر الدوري.. نتائج مباريات أمس الجمعة

كتب : وائل توفيق

01:12 ص 07/03/2026

لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في

أقيم أمس الجمعة عدد من المباريات في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

هنا نستعرض نتائج أبرز المباريات:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الجونة تعادل مع وادي دجلة دون أهداف

المصري فاز على الإسماعيلية بهدفين دون رد

الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد

نتائج مباريات دوري القسم الثاني المصري

القناة يفوز على أبوقير للأسمدة بثلاثة أهداف دون رد

مسار يهزم من الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل

بروكسي يفوز على راية الرياضي بهدف دون رد

أسوان يفوز على المنصورة بهدف دون مقابل

السكة الحديد يفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس الجمعة

الهلال يقسو على النجمة السعودي بأربعة أهداف دون رد

الخليج يفوز على الحزم بهدفين مقابل هدف

أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف

وأقيمت مباراة واحدة في الدوري الإسباني، حيث فاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف.

كما فاز ليفربول على نادي ولفرهامبتون في مباريات أقيمت ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 3-1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات أمس الزمالك ليفربول الدوري المصري

تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان
خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
مصر للطيران توضح حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر العودة من الخليج إلى القاهرة
