الزمالك يتصدر الدوري.. نتائج مباريات أمس الجمعة

أقيم أمس الجمعة عدد من المباريات في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

هنا نستعرض نتائج أبرز المباريات:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الجونة تعادل مع وادي دجلة دون أهداف

المصري فاز على الإسماعيلية بهدفين دون رد

الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد

نتائج مباريات دوري القسم الثاني المصري

القناة يفوز على أبوقير للأسمدة بثلاثة أهداف دون رد

مسار يهزم من الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل

بروكسي يفوز على راية الرياضي بهدف دون رد

أسوان يفوز على المنصورة بهدف دون مقابل

السكة الحديد يفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس الجمعة

الهلال يقسو على النجمة السعودي بأربعة أهداف دون رد

الخليج يفوز على الحزم بهدفين مقابل هدف

أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف

وأقيمت مباراة واحدة في الدوري الإسباني، حيث فاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف.

كما فاز ليفربول على نادي ولفرهامبتون في مباريات أقيمت ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 3-1.